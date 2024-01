Конгрессмен США после визита на Донбасс: Путина надо остановить

Украина - эпицентр войны против путинской агрессии, российской агрессии, развернутой не только против Украины, а против всего мира.

Об этом заявил конгрессмен, председатель комитета Палаты представителей США по внутренней безопасности Майкл Маккол, сообщает Голос Америки.

"Здесь эпицентр войны против путинской неприкрытой агрессии, российской агрессии, развернутой не только против Украины, а против всего мира. Каждый день существует невидимая киберугроза, угроза отключения электросетей, финансового сектора и, собственно, правительства", - отметил конгрессмен.

"Мы многого можем научиться у Украины и уже узнали много в течение этого путешествия, но единственная вещь очевидна - Путина надо остановить", - добавил он.

Chairman @RepMcCaul released a trip report about his recent CODEL to Eastern Europe. Read the full report here: https://t.co/W7TFNajxsn pic.twitter.com/LITJzxVQv5