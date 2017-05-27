Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Конгрессмен США после визита на Донбасс: Путина надо остановить

Суббота, 27 мая 2017, 05:55

Украина - эпицентр войны против путинской агрессии, российской агрессии, развернутой не только против Украины, а против всего мира.

Об этом заявил конгрессмен, председатель комитета Палаты представителей США по внутренней безопасности Майкл Маккол, сообщает Голос Америки.

"Здесь эпицентр войны против путинской неприкрытой агрессии, российской агрессии, развернутой не только против Украины, а против всего мира. Каждый день существует невидимая киберугроза, угроза отключения электросетей, финансового сектора и, собственно, правительства", - отметил конгрессмен.

"Мы многого можем научиться у Украины и уже узнали много в течение этого путешествия, но единственная вещь очевидна - Путина надо остановить", - добавил он.

"После пребывания на переднем крае российской агрессии и, проведя переговоры с лидерами других стран, я осознал, что нам нужно делать для того, чтобы поддержать их, и также узнал о том, чему может научить нас их опыт для усиления нашей кибербезопасности и национальной безопасности", - говорится в заявлении конгрессмена Маколла, размещенном на сайте Комитета по внутренней безопасности.

Делегация конгрессменов, которую возглавлял Маккол, провела ряд встреч в Украине ранее в этом месяце.

Темы: ДонбассАТОРосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
Все новости...
Реклама: