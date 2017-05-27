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Главу Запорізької ОДА - генерал-майора СБУ звільнили у запас

Субота, 27 травня 2017, 10:52

Генерал-майор СБУ Костянтин Бриль, який з квітня 2016 року обіймає посаду глави Запорізької ОДА, звільнений у запас.

Про це повідомили 27 травня у Службі безпеки України.

"В СБУ прийняли відставку генерал-майора СБУ Костянтина Бриля.  Його рішення про звільнення у запас погодили голова СБУ Василь Грицак та президент Петро Порошенко. Костянтин Бриль обрав для себе шлях держслужбовця та вирішив надалі служити Батьківщині на посаді голови Запорізької облдержадміністрації", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, президент Петро Порошенко призначив Костянтина Бриля главою Запорізький облдержадміністрації у квітні 2016 року. Бриль обіймав дану посаду в якості виконуючого обов'язки з  грудня 2015 року, перед цим з вересня працював на посаді першого заступника глави ОДА.

У грудні 2016 року тодішній прокурор ГПУ Владислав Куценко подав рапорт до ГПУ, в якому просив розпочати розслідування дій голови Запорізької ОДА щодо зловживання владою або службовим становищем.  За словами Куценка, рапорт, у якому йшлося про земельні махінації, зареєстрували ГПУ і САП. 

Теми: СБУЗапоріжжя
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