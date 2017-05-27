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Главу Запорожской ОГА - генерал-майора СБУ уволили в запас

Суббота, 27 мая 2017, 10:52

Генерал-майор СБУ Константин Брыль, который с апреля 2016 года занимает должность главы Запорожской ОГА, уволен в запас.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 27 мая.

"В СБУ приняли отставку генерал-майора СБУ Константина Брыля. Его решение об увольнении в запас согласовали глава СБУ Василий Грицак и президент Петр Порошенко. Константин Брыль избрал для себя путь госслужащего и решил впредь служить Родине в должности главы Запорожской облгосадминистрации", - говорится в сообщении.

Как известно, президент Петр Порошенко назначил Константина Брыля главой Запорожский ОГА в апреле 2016 года. Брыл занимал данную должность в качестве исполняющего обязанности с декабря 2015 года, до этого с сентября работал в должности первого замглавы ОГА.

В декабре 2016 года тогдашний прокурор ГПУ Владислав Куценко подал рапорт в ГПУ, в котором просил начать расследование действий главы Запорожской ОГА злоупотребления властью или служебным положением. По словам Куценко, рапорт, в котором говорилось о земельных махинациях, зарегистрировали ГПУ и САП.

Темы: СБУЗапорожье
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