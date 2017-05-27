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У Києві машина ГПУ потрапила в аварію з припаркованими авто, водій втік

Субота, 27 травня 2017, 13:29
У Києві машина ГПУ потрапила в аварію з припаркованими авто, водій втік

У Києві автомобіль Генеральної прокуратури став винуватцем дорожньої аварії, зіткнувшись з припаркованими на узбіччі легковими автомобілями.

Про це 27 травня повідомили у прес-службі прокуратури м.Києва. 

"27 травня в районі вул.Ковалевської (Голосіівський район) водій ГПУ, керуючи службовим автомобілем "Тойота Кемрі", не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з припаркованими на узбіччі легковими автомобілями. Внаслідок зіткнення "Тойота", як і припарковані авто, отримала механічні пошкодження передньої частини та 2 коліс, що унеможливило його подальшу експлуатацію.  Після зіткнення водій покинув автомобіль", - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

В салоні автомобіля поліція виявила та вилучила перепустку до будівлі ГПУ, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

"Автомобіль доставлений на штрафмайданчик.  Вирішується питання щодо притягнення водія до адміністративної відповідальності", - зазначили у прокуратурі. 

Як повідомляється у Facebook-спільноті "Киев оперативный", у машині ГПУ було виявлено техпаспорт на машину з позначкою реєстрації на ГПУ, дозвіл на носіння травматичної зброї (гумостріл) до 2019 року та пропуск у ГПУ, оформлені на ім'я Василя Базюченка. Також у машині було виявлено відкупорену пляшку пива. 

 
 
 
 

За даними ЗМІ, Базюченко, ймовірно, є водієм заступника генпрокурора Євгена Єніна.

Теми: ГенпрокуратурааваріяКиїв
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