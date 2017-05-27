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В Киеве машина ГПУ попала в аварию с припаркованными авто, водитель бежал

Суббота, 27 мая 2017, 13:29
В Киеве машина ГПУ попала в аварию с припаркованными авто, водитель бежал

В Киеве автомобиль Генеральной прокуратуры стал виновником ДТП, столкнувшись с припаркованными на обочине автомобилями.

Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"27 мая в районе вул.Ковалевской (Голосеевский район) водитель ГПУ, управляя служебным автомобилем "Тойота Кэмри", не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованными на обочине автомобилями. В результате столкновения "Тойота", как и припаркованные авто, получила механические повреждения передней части и 2 колес, что сделало невозможным ее дальнейшую эксплуатацию. После столкновения водитель покинул автомобиль", - говорится в сообщении.

В результате аварии никто не пострадал.

В салоне автомобиля полиция выявила и изъяла пропуск в здание ГПУ, удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства.

"Автомобиль доставлен на штрафплощадку. Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности", - отметили в прокуратуре.

Как сообщается в Facebook-сообществе "Киев оперативный", в машине ГПУ были обнаружены техпаспорт на машину с отметкой регистрации на ГПУ, разрешение на ношение травматического оружия (резинострел) до 2019 года и пропуск в ГПУ, оформленные на имя Василия Базюченко. Также в машине была обнаружена откупоренная бутылка пива.

 
 
 
 

По данным СМИ, Базюченко, вероятно, является водителем заместителя генпрокурора Евгения Енина.

Темы: ГенпрокуратурааварияКиев
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