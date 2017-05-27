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Синод УПЦ МП закликав Раду не приймати "антицерковні" законопроекти

Субота, 27 травня 2017, 19:30

Священний Синод УПЦ (МП) закликає Верховну Раду не приймати "антицерковні" законопроекти №4128 і №4511.

На засіданні в суботу в Харкові Синод констатував, що прийняття цих законопроектів може призвести до релігійної ворожнечі і закликав народних депутатів їх не підтримувати.

"Ухвалили: констатувати, що прийняття законопроектів №4128 і №4511 може призвести до релігійної ворожнечі, дискримінації, порушення свободи совісті та віросповідання. (...) Закликати народних депутатів України не приймати антицерковні і антидержавні закони", - йдеться в журналі Синоду, оприлюдненому на сайті УПЦ (МП), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, 18 травня під Верховною Радою відбувся молебеньсвященників і прихожан Української православної церкви Московського патріархату. Вони протестували проти двох законопроектів №4511 та №4128: про особливий статус релігійних організацій, "керівні центри" яких знаходяться в державі-агресорі щодо України, і про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо зміни релігійними громадами підлеглості.

Пізніше у розпорядження "Української правди" потрапило відео, на якому священник із пачкою грошей в руках ходить серед прихильників УПЦ МП на мітингу під Верховною Радою.

Читайте також: "Депутати во Христі", або Церква під Верховною Радою

Теми: церква
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