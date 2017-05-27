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Синод УПЦ МП призвал Раду не принимать "антицерковные" законопроекты

Суббота, 27 мая 2017, 19:30

Священный Синод УПЦ (МП) призывает Верховную Раду не принимать "антицерковные" законопроекты №4128 и №4511.

На заседании в субботу в Харькове Синод констатировал, что принятие этих законопроектов может привести к религиозной вражде и призвал народных депутатов их не поддерживать.

"Постановили: констатировать, что принятие законопроектов №4128 и №4511 может привести к религиозной вражде, дискриминации, нарушению свободы совести и вероисповедания. (…) Призвать народных депутатов Украины не принимать антицерковные и антигосударственные законы", - говорится в журнале Синода, обнародованном на сайте УПЦ (МП), сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, 18 мая под Верховной Радой состоялся молебен священников и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата. Они протестовали против двух законопроектов №4511 и №4128: об особом статусе в Украине религиозных организаций, "руководящие центры" которых находятся в государстве-агрессоре, и о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно изменения религиозными общинами подчиненности.

Позже в распоряжение "Украинской правды" попало видео, на котором священник с пачкой денег в руках ходит среди сторонников УПЦ МП на митинге под Верховной Радой.

Читайте также: "Депутаты во Христе", или Церковь под Верховной Радой

Темы: церковь
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