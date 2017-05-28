Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція опублікувала фото смертника, який влаштував теракт в Манчестері

Неділя, 28 травня 2017, 02:31

Поліція Манчестера опублікувала фото Салмана Абеді, який 22 травня влаштував теракт на стадіоні Manchester Arena.

Повідомлення опубліковане на сторінці манчестерської поліції в Twitter.

Фотографії Абеді - це кадри з камер відеоспостереження, які зафіксували його в день теракту.

Як повідомлялося, в Манчестері затримані вже шість підозрюваних, в тому числі одна жінка і 23-річний брат Салмана Абеді, якого вважають виконавцем теракту. Батько смертника і його молодший брат також були затримані в Лівії.

Як відомо, в результаті теракту в Манчестері загинули 22 людини. Серед загиблих – двоє поляків. За останніми даними, постраждали 12 дітей у віці до 16 років.  

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за скоєне. 

Теми: терактВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
теракт
У разі теракту на ЗАЕС доведеться виселяти людей у радіусі 50 км – головний санлікар
Омбудсмен: Україна ідентифікувала більшість тіл загиблих в Оленівці полонених
Теракт росіян на ЗАЕС буде вважатись застосуванням ядерної зброї – Данілов
Останні новини
03:54
США завдали нових ударів у Ємені
03:24
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: