Полиция опубликовала фото смертника, устроившего теракт в Манчестере

Полиция Манчестера опубликовала фото Салмана Абеди, который 22 мая устроил теракт на стадионе Manchester Arena.

Сообщение опубликовано на странице манчестерской полиции в Twitter.

Фотографии Абеди – это кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали его в день теракта.

Latest update from @CCIanHopkins and Deputy Assistant Commissioner Neil Basu of @MetPoliceUK pic.twitter.com/HPxNcjkWR5