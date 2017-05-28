Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По Красногорівці стріляли з "Градів" і танків, є постраждалі

Неділя, 28 травня 2017, 09:41
По Красногорівці стріляли з Градів і танків, є постраждалі

Внаслідок обстрілу Красногорівки в неділю осколкові поранення отримали кілька мирних мешканців.

Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, бойовики стріляли з "Градів", танків і мінометів.

 
Всі фото з Facebook Жебрівського

Жебрівський підтвердив, що вибухами пошкоджено будівлі ЗОШ 2 та лікарні. На другому поверсі школи пожежа.

 

Водночас керівник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін повідомив, що в результаті обстрілу постраждали 3 мирних жителів.

Серед них - 2 жінки, які лежали в неврологічному відділенні міської лікарні.

Також в результаті попадання снаряда в житловий будинок по вул.Сковороди (колишня Ворошилова) поранення отримала жінка.

За словами Аброськіна, вже є підтвердження про пошкодження 7 будинків по вул. Нахімова, вул. Толстого і вул. Маяковського.

"На даний момент, пожежі в школі і лікарні ліквідовані", - додав він.

Пізніше Жебрівський додав, що, за уточненою інформацією, поранення внаслідок обстрілу отримали дві жінки і один чоловік.

Разом з тим, керівник міської ВЦА Красногорівки Олег Леванчук в ефірі каналу "112 Україна" зазначив, що бойовики стріляли з "Градів", працював танк і 120-мм міномет.

"Місто зазнало великих пошкоджень. 4 попадання в дах лікарні. Пошкоджено службовий автомобіль швидкої допомоги. Також попало в 2 школу і по приватному сектору в районі вулиці Ломоносова, Садової", - розповів Леванчук.

Як повідомлялося, раніше начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив, що обстріл почався о 6:40 неділі й закінчився о 8:40.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
03:54
США завдали нових ударів у Ємені
03:24
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: