По Красногорівці стріляли з "Градів" і танків, є постраждалі

Внаслідок обстрілу Красногорівки в неділю осколкові поранення отримали кілька мирних мешканців.

Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, бойовики стріляли з "Градів", танків і мінометів.

Всі фото з Facebook Жебрівського

Жебрівський підтвердив, що вибухами пошкоджено будівлі ЗОШ 2 та лікарні. На другому поверсі школи пожежа.

Водночас керівник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін повідомив, що в результаті обстрілу постраждали 3 мирних жителів.

Серед них - 2 жінки, які лежали в неврологічному відділенні міської лікарні.

Також в результаті попадання снаряда в житловий будинок по вул.Сковороди (колишня Ворошилова) поранення отримала жінка.

За словами Аброськіна, вже є підтвердження про пошкодження 7 будинків по вул. Нахімова, вул. Толстого і вул. Маяковського.

"На даний момент, пожежі в школі і лікарні ліквідовані", - додав він.

Пізніше Жебрівський додав, що, за уточненою інформацією, поранення внаслідок обстрілу отримали дві жінки і один чоловік.

Разом з тим, керівник міської ВЦА Красногорівки Олег Леванчук в ефірі каналу "112 Україна" зазначив, що бойовики стріляли з "Градів", працював танк і 120-мм міномет.

"Місто зазнало великих пошкоджень. 4 попадання в дах лікарні. Пошкоджено службовий автомобіль швидкої допомоги. Також попало в 2 школу і по приватному сектору в районі вулиці Ломоносова, Садової", - розповів Леванчук.

Як повідомлялося, раніше начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив, що обстріл почався о 6:40 неділі й закінчився о 8:40.

Українська правда