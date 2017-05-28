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По Красногоровке стреляли из "Градов" и танков, есть пострадавшие

Воскресенье, 28 мая 2017, 09:41
По Красногоровке стреляли из Градов и танков, есть пострадавшие

В результате обстрела Красногоровки в воскресенье осколочные ранения получили несколько мирных жителей.

Об этом сообщил председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

По его словам, боевики стреляли из "Градов", танков и минометов.

 
Все фото с Facebook Жебривского

Жебровский подтвердил, что взрывами повреждены здания СОШ 2 и больницы. На втором этаже школы пожар.

 

В то же время, руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что в результате обстрела пострадали 3 мирных жителей.

Среди них – 2 женщины, которые лежали в неврологическом отделении городской больницы.

Также в результате попадания снаряда в жилой дом по ул.Сковороды (бывшая Ворошилова) ранение получила женщина.

По словам Аброськина, уже есть подтверждение о повреждении 7 домов по ул. Нахимова, ул. Толстого и ул. Маяковского.

"На данный момент, пожары в школе и больнице ликвидированы", - добавил он.

Позже Жебривский добавил, что, по уточненной информации, ранения в результате обстрела получили две женщины и один мужчина.

Вместе с тем, руководитель городской ВЦА Красногоровки Олег Леванчук в эфире канала "112 Украина" отметил, что боевики стреляли из "Градов", работал танк и 120-мм миномет.

"В городе большие повреждения. 4 попадания в крышу больницы. Поврежден служебный автомобиль скорой помощи. Также попало в 2 школу и по частному сектору в районе улицы Ломоносова, Садовой", - рассказал Леванчук.

Как сообщалось, ранее начальник главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что обстрел начался в 6:40 воскресенья и закончился в 8:40.

Украинская правда

Темы: АТОДонецкая область
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