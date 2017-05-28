СЦКК: бойовики свідомо б'ють по життєво важливих об'єктах Красногорівки

Бойовики ОРДО б’ють по життєво важливих об’єктах Красногорівки цілком свідомо та цілеспрямовано.

Про це йдеться в заяві української сторони СЦКК щодо обстрілу Красногорівки у неділю.

Там уточнили, що боєприпаси ворога влучили у відділення неврології та швидкої допомоги Красногорівської районної лікарні, пробили дах місцевої школи №2 по вулиці Нахімова, пошкодили житлові будинки по вулицях Маяковського, Бєлінського та Грушевського. Троє жінок отримали легкі поранення.

У СЦКК зазначили, що три дні тому проросійські бойовики також обстрілювали Красногорівську лікарню, місцевий аграрний технікум та житлові квартали.

"В лікарні тільки встигли вставили вибиті стекла та відновили роботу по наданню медичної допомоги населенню, як трапився новий вогневий наліт. Черговий варварський обстріл тих самих кварталів населеного пункту підтверджує, що бандити б’ють по життєво важливим об’єктам Красногорівки цілком свідомо та цілеспрямовано, і що для них не існує ніяких законів гуманізму та правил ведення війни", - йдеться в заяві.

Як додали в СЦКК, подібні теракти НЗФ ОРДО проти мирного населення знову свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей, свідоме планування та здійснення терористичних актів проти мирного населення.

Як повідомлялося, у неділю зранку бойовики обстріляли Красногорівку з "Градів", танка і міномета. В результаті, за уточненими даними, поранення отримали двоє жінок і чоловік.

Українська правда