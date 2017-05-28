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СЦКК: боевики сознательно бьют по жизненно важным объектам Красногоровки

Воскресенье, 28 мая 2017, 10:45

Боевики ОРДО бьют по жизненно важным объектам Красногоровки вполне сознательно и целенаправленно.

Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК об обстреле Красногоровки в воскресенье.

Там уточнили, что боеприпасы врага попали в отделение неврологии и скорой помощи Красногоровской районной больницы, пробили крышу местной школы №2 по улице Нахимова, повредили жилые дома по улицам Маяковского, Белинского и Грушевского. Три женщины получили легкие ранения.

В СЦКК отметили, что три дня назад пророссийские боевики также обстреливали Красногоровскую больницу, местный аграрный техникум и жилые кварталы.

"В больнице только успели вставили выбитые стекла и возобновили работу по оказанию медицинской помощи населению, как случился новый огневой налет. Очередной варварский обстрел тех же кварталов населенного пункта подтверждает, что бандиты бьют по жизненно важным объектам Красногоровки вполне сознательно и целенаправленно, и что для них не существует никаких законов гуманизма и правил ведения войны", - говорится в заявлении.

Как добавили в СЦКК, подобные теракты НЗФ ОРДО против мирного населения снова свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, сознательном планировании и осуществлении террористических актов против мирного населения.

Как сообщалось, в воскресенье утром боевики обстреляли Красногоровку с "Градов", танка и миномета. В результате, по уточненным данным, ранения получили две женщины и мужчина.

Украинская правда

Темы: АТОДонецкая область
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