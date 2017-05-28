Зейтуллаєв припинив голодування через піст

Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Руслан Зейтуллаєв 26 травня припинив своє друге голодування через бажання тримати піст у священний для мусульман місяць Рамадан.

Про це 27 травня на зборах громадського об'єднання "Кримська солідарність" у Старому Криму повідомив адвокат Едем Семедляєв, пише Крим.Реалії.

За інформацією адвоката, здоров'я Зейтуллаєва не постраждало в результаті вже витриманих ним двох голодувань.

"Він дякує всім за підтримку, за те, що багато турбуються про його здоров'я. Повідомив, що здоров'я його більш-менш нормальне. Два тижні тому ми відвідували його з Емілем Курбедіновим, спілкувалися з ним. Із першого голодування він нормально вийшов, каже, що взагалі ніяких проблем не було, а тому вирішив далі боротися й оголосив майже одразу друге голодування, що тривало 12-13 днів", – зазначив адвокат.

Друге голодування Руслан розпочав 15 травня, через 19 днів після попереднього.

Вперше за рік 17 травня українські дипломати змогли відвідати Зейтуллаєва, який утримується в СІЗО Ростова-на-Дону.

26 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії засудив фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Руслана Зейтуллаєва до 12 років позбавлення волі.

Раніше Зейтуллаєв також оголошував голодування. Воно тривало 21 день.