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Чубаров: Ми повернемося до Криму ще за нашого життя

Неділя, 28 травня 2017, 16:15
Чубаров: Ми повернемося до Криму ще за нашого життя

Анексований Росією Крим повернеться до складу України раніше, ніж цього хоче Кремль.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Говорячи про можливість повернення Криму до складу України, Чубаров зазначив: "Я завжди впевнено говорю: це станеться набагато раніше, ніж цього хотіли б у Кремлі".

"Це буде набагато раніше. Це буде при нашому житті. Ми повернемося до Криму - інакше і бути не може", - додав він.

"Росія порушила усі свої зобов'язання, у тому числі договір з Україною. Тобто тут і так очевидно, що Крим - це українська земля", - підкреслив Чубаров.

"Століття існування Російської Імперії, потім радянської імперії на таких величезних за обсягами територіях остаточно продемонстрували: вони не здатні керувати такими масштабами. ... Але все це (повернення) має відбуватися під тотальним зовнішнім контролем. ... Йдеться про ядерну зброю, яка перебуває в руках у людей, які не цінують свого життя і майбутнього свого народу. ... і це треба взяти під контроль", - додав Чубаров.

На його думку, повернення Криму можливо в результаті не військових, а дипломатичних дій.

"Але розумію й те, що участь у майбутній долі Криму візьме низка потужних гравців - США, ЄС, Туреччина, Україна, Росія. Грузія, Румунія, Болгарія. ... Можливий великий перелік країн або навіть регіональних організацій, створених за іншою формулою, і кожен з цих гравців буде оголошувати свої підходи, деякі будуть приводити мотивацію, чому Крим має належати тій чи іншій країні. Йтиметься про Україну і про Росію", - зазначив глава Меджлісу.

За його словами, в арсеналі України має бути аргумент - норми законодавства, які можна буде використовувати щодо територіальної цілісності - це право корінного народу на самовизначення.

"Тому ми говоримо про внесення змін і доповнень до Конституції щодо АР Крим та Севастополя, про прийняття законів, які визначили б статус кримськотатарського народу в Україні, про закон щодо корінних народів в нашій державі", - пояснив Чубаров.

Разом з тим він заявив, що у підсумку "держава має покарати людей, які сприяли окупації і зміцнювали окупантів".

"Ми повинні розробляти законодавство, де дуже чітко мають бути прописані дії і відповідальність за ці діяння. Для таких людей кримінальна відповідальність має бути неминучою. Не думаю, що таких людей буде дуже багато серед мешканців Криму, але їх набереться кілька тисяч", - зазначив Чубаров.

Як відомо, президент Петро Порошенко заявив, що готовий внести зміни до Конституції, що стосуються кримськотатарської автономії.

Українська правда 

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Теми: КриманексіяРосіяЧубаров
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