Водопостачання у Красногорівці повністю відновлено
Водопостачання у Красногорівці повністю відновлено.
Про це 28 травня повідомила речниця ДержНС Донецької області Вероніка Бахал в ефірі "112 Україна".
За її словами, внаслідок обстрілу було пошкоджено водогін діаметром 280 мм, без водопостачання залишилося 2 тисячі осіб у приватному житловому секторі.
Станом на 17:00 водопостачання відновлено, пошкоджено лише самотічний каналізаційний колектор діаметром 560 мм, повідомила Бахал.
Також вона зазначила, що у місті створено штаб з ліквідації наслідків обстрілу, працюють 30 рятувальників і 5 одиниць техніки.
"Рятувальники вже розібрали основні завали у будівлі школи №2. Також на місці працюють піротехніки. Потреби у розгортанні штабів рятувальників для потреб цивільного населення немає", - повідомила Бахал.
Як відомо, раніше у штабі АТО повідомили, що внаслідок обстрілу Красногоровки вісім місцевих жителів отримали поранення і травми.
Через пошкодження водоводу велика частина міста залишилися без води. Пошкоджено також міську каналізацію.
Під час обстрілу Красногорівки бойовики застосували систему реактивного залпового вогню.