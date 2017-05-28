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Водопостачання у Красногорівці повністю відновлено

Неділя, 28 травня 2017, 18:10
Водопостачання у Красногорівці повністю відновлено

Водопостачання у Красногорівці повністю відновлено.

Про це 28 травня повідомила речниця ДержНС Донецької області Вероніка Бахал в ефірі "112 Україна".

За її словами, внаслідок обстрілу було пошкоджено водогін діаметром 280 мм, без водопостачання залишилося 2 тисячі осіб у приватному житловому секторі.

Станом на 17:00 водопостачання відновлено, пошкоджено лише самотічний каналізаційний колектор діаметром 560 мм, повідомила Бахал.

Також вона зазначила, що у місті створено штаб з ліквідації наслідків обстрілу, працюють 30 рятувальників і 5 одиниць техніки.

"Рятувальники вже розібрали основні завали у будівлі школи №2. Також на місці працюють піротехніки. Потреби у розгортанні штабів рятувальників для потреб цивільного населення немає", - повідомила Бахал.

Як відомо, раніше у штабі АТО повідомили, що внаслідок обстрілу Красногоровки вісім місцевих жителів отримали поранення і травми.

Через пошкодження водоводу велика частина міста залишилися без води. Пошкоджено також міську каналізацію. 

Під час обстрілу Красногорівки бойовики застосували систему реактивного залпового вогню.

Теми: АТОДонбас
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