У центрі Парижа влаштували антипутінську демонстрацію

У Парижі десятки активістів вийшли на акцію проти президента РФ Володимира Путіна, який має відвідати Францію 29 травня.

Як повідомляє Радіо Свобода, cеред гасел, з якими проводять захід учасники акції - #FreeSushchenko та "Путіне, на тебе вже чекає Каддафі".

Фото з Facebook Alla Lazareva

Місцеві ЗМІ повідомляли, що у Парижі "проходить антипутінська демонстрація об’єднаних громад, найактивніша серед яких - українська".

Як відомо, президент Росії відвідає Париж 29 травня на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона.

У Кремлі заявили, що Путін летить до Парижа на переговори з президентом Франції із "добре відомою позицією щодо України і оцінює з песимізмом позицію України щодо Мінських угод".