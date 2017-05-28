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В центре Парижа устроили антипутинскую демонстрацию

Воскресенье, 28 мая 2017, 21:25

В Париже десятки активистов вышли на акцию против президента РФ Владимира Путина, который должен посетить Францию 29 мая.

Как сообщает Радио Свобода, среди лозунгов, с которыми проводят мероприятие участники акции - #FreeSushchenko и "Путин, тебя уже заждался Каддафи".

 
 
 
Фото из Facebook Alla Lazareva

Местные СМИ сообщили, что в Париже "проходит антипутинская демонстрация объединенных общин, самая активная среди которых - украинская". 

Как известно, президент России посетит Париж 29 мая по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

В Кремле заявили, что Путин летит в Париж на переговоры с президентом Франции с "хорошо известной позицией по Украине и оценивает с пессимизмом позицию Украины относительно Минских соглашений".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинДонбассФранция
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