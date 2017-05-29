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ГПУ оскаржить запобіжні заходи для підозрюваних екс-податківців

Понеділок, 29 травня 2017, 03:06
ГПУ оскаржить запобіжні заходи для підозрюваних екс-податківців

Генеральна прокуратура має намір оскаржити частину рішень судів, які обрали запобіжний захід для ряду підозрюваних колишніх чиновників Державної податкової служби.

Про це в інтерв'ю телекомпанії "Україна" сказав генеральний прокурор Юрій Луценко, передають Українські Новини.

"Деякі рішення будуть оскаржені (в апеляції)", - сказав він.

За його словами, ряд рішень судів про запобіжні заходи не витримує критики.

Луценко також повідомив, що найближчим часом відбудеться ще одна, більш масштабна, операція із затримання екс-чиновників Податкової.

Як повідомлялося, журналісти знайшли тільки 3,8 млрд з 10 повернутих, про яких звітувала ГПУ.

Відзначимо, що правоохоронці вилучили під час обшуку у колишнього начальника управління Державної податкової служби в Києві Олега Низенко 1 млн доларів, 250 тис. євро і 2 кг золота.

Як відомо, в середу 2,3 тис. правоохоронців провели 454 обшуки в 15 областях і затримали 23 діючих і колишніх керівників податкової служби.

Суд заарештував 12 з 23 затриманих.

Теми: ГенпрокуратураЛуценкосуд
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