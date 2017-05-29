Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ обжалует меру пресечения для подозреваемых экс-налоговиков

Понедельник, 29 мая 2017, 03:06
ГПУ обжалует меру пресечения для подозреваемых экс-налоговиков

Генеральная прокуратура намерена обжаловать часть решений судов, которые избрали меры пресечения для ряда подозреваемых бывших чиновников Государственной налоговой службы.

Об этом в интервью телекомпании "Украина" сказал генеральный прокурор Юрий Луценко, передают Українськi Новини.

"Некоторые решения будут обжалованы (в апелляции)",- сказал он.

По его словам, ряд решений судов о мерах пресечения не выдерживает критики.

Луценко также сообщил, что в ближайшее время состоится еще одна, более масштабная, операция по задержанию экс-чиновников Налоговой.

Как сообщалось, журналисты нашли только 3,8 млрд из 10 возвращенных, о которых отчитывалась ГПУ.

Отметим, что правоохранители изъяли при обыске у бывшего начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Олега Низенко 1 млн долларов, 250 тыс. евро и 2 кг золота.

Как известно, в среду 2,3 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей налоговой службы.

Суд арестовал 12 из 23 задержанных.

Темы: ГенпрокуратураЛуценкосуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
Все новости...
Реклама: