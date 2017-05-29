ГПУ обжалует меру пресечения для подозреваемых экс-налоговиков

Генеральная прокуратура намерена обжаловать часть решений судов, которые избрали меры пресечения для ряда подозреваемых бывших чиновников Государственной налоговой службы.

Об этом в интервью телекомпании "Украина" сказал генеральный прокурор Юрий Луценко, передают Українськi Новини.

"Некоторые решения будут обжалованы (в апелляции)",- сказал он.

По его словам, ряд решений судов о мерах пресечения не выдерживает критики.

Луценко также сообщил, что в ближайшее время состоится еще одна, более масштабная, операция по задержанию экс-чиновников Налоговой.

Как сообщалось, журналисты нашли только 3,8 млрд из 10 возвращенных, о которых отчитывалась ГПУ.

Отметим, что правоохранители изъяли при обыске у бывшего начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Олега Низенко 1 млн долларов, 250 тыс. евро и 2 кг золота.

Как известно, в среду 2,3 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей налоговой службы.

Суд арестовал 12 из 23 задержанных.