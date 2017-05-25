У екс-глави київської податкової вилучили $ 1 млн і 250 тис. євро

У колишнього заступника начальника Державної податкової служби Олега Низенко, який ще в 2014 році втік до Іспанії, знайшли близько $ 1 млн і 250 тисяч євро, а також золото і картини.

Про це в Facebook у коментарі під своїм постом повідомив глава МВС Арсен Аваков.

За його словами, у Низенко крім грошей вилучили 15 картин, 5 ікон, 2 кг золота, авто та інші цінності.

Як відомо, в середу, 24 травня, в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

23 затриманих податківців доставили на вертольотах до Києва. Увечері Печерський суд відпустив під заставу двох з них.

Українська правда