Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики ночью обстреливали Красногоровку со 152-мм артиллерии

Понедельник, 29 мая 2017, 11:19

Между 2:00 и 3:00 ночи боевики ОРДО обстреливали город Красногоровка Донецкой области снарядами 122 и 152 миллиметров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель штаба АТО Антон Миронович.

"Между 2:00 и 3:00 ночи контролируемые Россией вооружении преступники в течение получаса обстреливали оборонительные укрепления украинских воинов под Красногоровкой из тяжелых артиллерийских систем калибра 122 и 152 мм. Более полутора десятка смертоносных боеприпасов разорвались вблизи наших позиций. К счастью, никто из украинских воинов не пострадал", - сообщил Миронович.

В то же время на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщается, что сейчас в Красногоровке продолжаются спасательные работы.

"Группой спасательных работ (верхолазы) проводится разбор железобетонных конструкций поврежденного здания больницы, спасателями осуществляется обивка пленкой окон и расчистка мест для дальнейшей работы крана у зданий больницы и школы. Продолжаются ремонтные работы на поврежденном канализационном коллекторе", - говорится в сообщении.

В свою очередь министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сообщил, что для восстановления частного сектора Красногоровки обратились к соседним областям по оказанию помощи строительными материалами.

Как сообщалось, в воскресенье, 28 мая, в результате обстрела Красногоровки восемь местных жителей получили ранения и травмы. В штабе АТО подтвердили, что во время обстрела Красногоровки боевики применили реактивную систему залпового огня.

Темы: Донбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
Все новости...
Реклама: