Геращенко вимагає резолюції ОБСЄ щодо вбивства спостерігача на Донбасі

Випадки загибелі представника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та сексуальних домагань до спостерігачів мають стати приводом для ухвалення резолюції на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Таку думку висловила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко в ході зустрічі з постійними представниками держав – учасників ОБСЄ в понеділок у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"У Мінській групі ми будемо дотискати представників ОРДО і ОРЛО провести всебічне розслідування фактів загибелі та фактів сексуального домагання: щоб були встановлені прізвища, щоб винних було покарано. Ми вважаємо, що цей випадок має стати спеціальним фактом для прийняття резолюції Парламентської асамблеї ОБСЄ", – сказала Геращенко.

За словами першого віце-спікера, в подібних випадках "не може бути політики – тут спільне несприйняття жорстокості і несприйняття антигуманних методів".

Геращенко зазначила, що уряди країн-учасниць ОБСЄ повинні жорстко і публічно реагувати на такі факти, як це зробили уряди Німеччини, Франції та України.

Вона нагадала, що український парламент засуджує і не сприймає будь-які дії, що перешкоджають роботі місії ОБСЄ.

Як відомо, вранці 23 квітня в районі населеного пункту Пришиб Луганської області, контрольованого незаконними збройними формуваннями, імовірно на міні підірвався автомобіль СММ ОБСЄ, один співробітник місії загинув, ще двоє отримали поранення.

5 травня СММ ОБСЄ повідомила про домагання з метою задоволення своїх сексуальних потреб з боку озброєного чоловіка в ОРДО стосовно жінки – члена патруля місії.