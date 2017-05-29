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Геращенко требует резолюции ОБСЕ по убийству наблюдателя на Донбассе

Понедельник, 29 мая 2017, 11:54

Случаи гибели представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и сексуальных домогательств к наблюдателям должны стать поводом для принятия резолюции на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Такое мнение высказала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в ходе встречи с постоянными представителями государств – участников ОБСЕ в понедельник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"В Минской группе мы будем додавливать представителей ОРДО и ОРЛО провести всестороннее расследование фактов гибели и фактов сексуального домогательства: чтобы были установлены фамилии, чтобы виновные были наказаны. Мы считаем, что этот случай должен стать специальным фактом для принятия резолюции на Парламентской ассамблее ОБСЕ", – сказала Геращенко.

По словам первого вице-спикера, в подобных случаях "не может быть политики – тут совместное невосприятие жестокости и невосприятие антигуманных методов".

Геращенко отметила, что правительства стран-участниц ОБСЕ должны жестко и публично реагировать на такие факты, как это сделали правительства Германии, Франции и Украины.

Она напомнила, что украинский парламент осуждает и не воспринимает какие-либо действия, препятствующие работе миссии ОБСЕ.

Как известно, утром 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, контролируемого незаконными вооруженными формированиями, предположительно на мине подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, один сотрудник миссии погиб, еще двое получили ранения.

5 мая СММ ОБСЕ сообщила о домогательствах с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей со стороны вооруженного мужчины в ОРДО в отношении женщины – члена патруля миссии.

Темы: ДонбасстерроризмОБСЕ
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