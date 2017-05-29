Геращенко вимагає надати доступ ОБСЄ до кордону та Дебальцевого

Україна наполягає, щоб Спеціальна моніторингова місія отримала доступ до неконтрольованої ділянки кордону між РФ та Україною та "закритого" Дебальцевого.

Про це на зустрічі з представниками держав-учасниць ОБСЄ заявила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляє Укрінформ.

"Ми вважаємо, що необхідно, звичайно, удосконалити моніторинг місії СММ ОБСЄ... В суспільстві українському є велике запитання відносно того, чому сьогодні, за ці три роки війни, місія ОБСЄ лише кілька разів була біля кордону. Чому не допускаються до всієї окупованої території. І, наприклад, закритим залишається Дебальцеве", - сказала Геращенко.

Вона також підкреслила, що українська сторона наполягає, щоб біля КПВВ працювали цілодобово спеціальні хаби СММ ОБСЄ.

Як повідомлялося, у понеділок, 29 травня, Ірина Геращенко в ході зустрічі з постійними представниками держав-учасників ОБСЄ висловила думку, що випадки загибелі представника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та сексуальних домагань до спостерігачів мають стати приводом для ухвалення резолюції на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ.