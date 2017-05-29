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Геращенко требует предоставить доступ ОБСЕ к границе и Дебальцево

Понедельник, 29 мая 2017, 13:36

Украина настаивает, чтобы Специальная мониторинговая миссия получила доступ к неконтролируемому участку границы между РФ и Украиной и "закрытого" Дебальцево.

Об этом на встрече с представителями государств-участников ОБСЕ заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает Укринформ.

"Мы считаем, что необходимо, конечно, усовершенствовать мониторинг миссии СММ ОБСЕ... В обществе украинском есть большой вопрос относительно того, почему сегодня, за эти три года войны, миссия ОБСЕ лишь несколько раз была у границы. Почему не допускаются ко всей оккупированной территории. И, например, закрытым остается Дебальцево", - сказала Геращенко.

Она также подчеркнула, что украинская сторона настаивает, чтобы у КПВВ работали круглосуточно специальные хабы СММ ОБСЕ.

Как сообщалось, в понедельник, 29 мая, Ирина Геращенко в ходе встречи с постоянными представителями государств-участников ОБСЕ выразила мнение, что случаи гибели представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и сексуальных домогательств к наблюдателям должны стать поводом для принятия резолюции на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

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