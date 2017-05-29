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Геращенко: Без введення миротворчої місії важко досягти деокупації

Понеділок, 29 травня 2017, 14:01

Без введення миротворчої місії на окуповані території України буде важко досягти демілітаризації та деокупації.

Про це журналістам заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко після зустрічі з делегацію постійних представників держав-учасниць ОБСЄ, повідомляє УНІАН.

"Без введення миротворчої місії на окуповані території буде важко досягти там як демілітаризації, так і деокупації. Тому ми стоїмо на позиціях, що потрібно, щоб було прийнято позитивне рішення відносно миротворчої місії на Донбасі", - сказала Геращенко.

Вона наголосила, що прийняття такого рішення блокує Росія.

Також Геращенко додала, що під час зустрічі ставилось питання щодо неприпустимості порушення прав людини в Криму та недопуску з боку РФ моніторингових місій, в тому числі правозахисників, на окуповану територію Криму.

Окрім того, українська сторона наголошувала на тому, що Крим "має знайти більш активне сприйняття з боку всіх міжнародних організацій, як безпекових, так і гуманітарних".

Як повідомлялося, у понеділок, 29 травня, Ірина Геращенко в ході зустрічі з постійними представниками держав-учасників ОБСЄ висловила думку, що випадки загибелі представника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та сексуальних домагань до спостерігачів мають стати приводом для ухвалення резолюції на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Теми: ДонбасОБСЄ
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