Геращенко: Без введення миротворчої місії важко досягти деокупації

Без введення миротворчої місії на окуповані території України буде важко досягти демілітаризації та деокупації.

Про це журналістам заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко після зустрічі з делегацію постійних представників держав-учасниць ОБСЄ, повідомляє УНІАН.

"Без введення миротворчої місії на окуповані території буде важко досягти там як демілітаризації, так і деокупації. Тому ми стоїмо на позиціях, що потрібно, щоб було прийнято позитивне рішення відносно миротворчої місії на Донбасі", - сказала Геращенко.

Вона наголосила, що прийняття такого рішення блокує Росія.

Також Геращенко додала, що під час зустрічі ставилось питання щодо неприпустимості порушення прав людини в Криму та недопуску з боку РФ моніторингових місій, в тому числі правозахисників, на окуповану територію Криму.

Окрім того, українська сторона наголошувала на тому, що Крим "має знайти більш активне сприйняття з боку всіх міжнародних організацій, як безпекових, так і гуманітарних".

Як повідомлялося, у понеділок, 29 травня, Ірина Геращенко в ході зустрічі з постійними представниками держав-учасників ОБСЄ висловила думку, що випадки загибелі представника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та сексуальних домагань до спостерігачів мають стати приводом для ухвалення резолюції на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ.