Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко: Без введения миротворческой миссии трудно достичь деоккупации

Понедельник, 29 мая 2017, 14:01

Без введения миротворческой миссии на оккупированные территории Украины будет трудно достичь демилитаризации и деоккупации.

Об этом журналистам заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко после встречи с делегацией постоянных представителей государств-участников ОБСЕ, сообщает УНИАН.

"Без введения миротворческой миссии на оккупированные территории будет трудно достичь там как демилитаризации, так и деоккупации. Поэтому мы стоим на позициях, что нужно, чтобы было принято положительное решение относительно миротворческой миссии на Донбассе", - сказала Геращенко.

Она отметила, что принятие такого решения блокирует Россия.

Также Геращенко добавила, что во время встречи ставился вопрос о недопустимости нарушения прав человека в Крыму и недопущении со стороны РФ мониторинговой миссий, в том числе правозащитников, на оккупированную территорию Крыма.

Кроме того, украинская сторона отмечала, что Крым "должен найти более активное восприятие со стороны всех международных организаций, как безопасности, так и гуманитарных".

Как сообщалось, в понедельник, 29 мая, Ирина Геращенко в ходе встречи с постоянными представителями государств-участников ОБСЕ выразила мнение, что случаи гибели представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и сексуальных домогательств к наблюдателям должны стать поводом для принятия резолюции на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Темы: ДонбассОБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Донбасс
"Многие поверили в ВСУ, но войну без тыла не выиграть". 20-летний защитник "Азовстали" Назарий "Гренка"
Оккупанты безуспешно пытаются восстановить потерянные позиции вблизи освобожденного Старомайорского
"Немного изоленты, хороший снаряд – и он заберет с собой не только р*сню, но и технику". Как "зайчики" осваивают FPV-дроны на Лимане
Последние новости
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
Все новости...
Реклама: