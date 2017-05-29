Геращенко: Без введения миротворческой миссии трудно достичь деоккупации

Без введения миротворческой миссии на оккупированные территории Украины будет трудно достичь демилитаризации и деоккупации.

Об этом журналистам заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко после встречи с делегацией постоянных представителей государств-участников ОБСЕ, сообщает УНИАН.

"Без введения миротворческой миссии на оккупированные территории будет трудно достичь там как демилитаризации, так и деоккупации. Поэтому мы стоим на позициях, что нужно, чтобы было принято положительное решение относительно миротворческой миссии на Донбассе", - сказала Геращенко.

Она отметила, что принятие такого решения блокирует Россия.

Также Геращенко добавила, что во время встречи ставился вопрос о недопустимости нарушения прав человека в Крыму и недопущении со стороны РФ мониторинговой миссий, в том числе правозащитников, на оккупированную территорию Крыма.

Кроме того, украинская сторона отмечала, что Крым "должен найти более активное восприятие со стороны всех международных организаций, как безопасности, так и гуманитарных".

Как сообщалось, в понедельник, 29 мая, Ирина Геращенко в ходе встречи с постоянными представителями государств-участников ОБСЕ выразила мнение, что случаи гибели представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и сексуальных домогательств к наблюдателям должны стать поводом для принятия резолюции на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ.