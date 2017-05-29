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Кубів виписав заступникам премії по 100 тисяч гривень

Понеділок, 29 травня 2017, 16:25

Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів підтвердив "Українській правді", що преміював своїх заступників Максима Нефьодова та Юрія Бровченка на близько 100 тис. гривень за понаднормову працю.

Про це йдеться у статті "Української правди" Ударники праці. Високопосадовці виписують премії до 100 тисяч.

З бази даних електронних декларацій відомо, що наприкінці 2016-го два заступники міністра економрозвитку внесли суттєві зміни до своїх електронних декларацій.

Максим Нефьодов 28 грудня вказав 111.859 гривень зарплати за основним місцем роботи.

Юрій Бровченко 17 грудня вказав 111.274 гривень, а 31 грудня – 105.371 гривень.

Ці виплати були не зарплатою, а саме премією. Степан Кубів підтвердив УП, що його заступники були премійовані на суми порядку 100 тисяч гривень. Але причини назвав інші.

"Є положення і принципи. Інтенсивність роботи, яку робили не тільки вони, а й інші, а це і вихідні дні, коли ми працювали, ті виїзди в неробочі дні щодо оцінки підприємств. Ви ж знаєте, яка була ситуація в державних підприємствах. І один, і другий веде ці підприємства. Це зв'язано згідно чіткої норми", - прокоментував Кубів.

Розміри премій міністр не вважає завеликими. Пояснює все понаднормовою працею.

"Коли люди працюють у суботу і неділю, ми проводимо засідання і о 8-й, і о 9-й вечора, то це заслужено", - зазначив Кубів.

Як повідомлялося, найбільші премії з усіх державних органів у 2016 році отримали голова Генпрокуратури та його заступники.

Українська правда

Теми: економіка
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