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Кубов выписал заместителям премии по 100 тысяч гривен

Понедельник, 29 мая 2017, 16:25

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив подтвердил "Украинской правде", что премировал своих заместителей Максима Нефедова и Юрия Бровченко на около 100 тыс. гривен за сверхурочную работу.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" Ударники труда. Высокопоставленные выписывают премии до 100 тис.

Из базы данных электронных деклараций известно, что в конце 2016-го два заместителя министра экономразвития внесли существенные изменения в своих электронных деклараций.

Максим Нефедов 28 декабря указал 111 859 гривен зарплаты по основному месту работы.

Юрий Бровченко 17 декабря указал 111 274 гривен, а 31 декабря - 105 371 гривен.

Эти выплаты были не зарплатой, а именно премией. Степан Кубив подтвердил УП, что его заместители были премированы на суммы порядка 100 тис. гривен. Но причины назвал другие.

"Есть положения и принципы. Интенсивность работы, которую делали не только они, но и другие, а это и выходные дни, когда мы работали, те выезды в нерабочие дни по оценке предприятий. Вы же знаете, какая была ситуация в государственных предприятиях. И один, и второй ведет эти предприятия. Это связано согласно четкой нормы", - прокомментировал Кубов.

Размеры премий министр не считает слишком большими. Объясняет все сверхурочной работой.

"Когда люди работают в субботу и воскресенье, мы проводим заседание и в 8, и в 9 вечера, то это заслуженно", - отметил Кубов.

Как сообщалось, самые большие премии по всем государственных органов в 2016 году получили председатель Генпрокуратуры и его заместители.

Темы: экономика
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