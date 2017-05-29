"Ударники праці". Високопосадовці виписують премії до 100 тисяч

Восени 2016-го стався скандал. Українці дізналися, що члени НАЗК щомісяця преміювали самі себе. Сумарно додаткові нарахування сягали десятків тисяч гривень.

Ці виплати взялося перевірити Національне антикорупційне бюро: чи не було у діях керівництва НАЗК корупційної складової.

У результаті нікого не покарали.

НАБУ поширило заяву: виявлено колізії та прогалини у чинному законодавстві, що дозволяють керівництву НАЗК встановлювати необмежені премії; треба переглянути підходи до визначення розмірів винагород.

Чинне законодавство не містить чітких критеріїв. Лише вказано, що премія керівникам державних органів виплачується відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

Як виявило розслідування "Української правди", минулого року премії НАЗК були не найбільшими. Інші керівники державних органів призначають премії собі та своїм заступникам. Суми одноразових виплат сягають 100 тисяч гривень. І далеко не завжди високопосадовці можуть пояснити: за які такі успіхи у роботі вони отримують доплати до посадового окладу.

Правоохоронці та силовики

"Українська правда" отримала в своє розпорядження офіційну інформацію щодо виплати премій 120 керівникам 24-х органів влади протягом минулого року.

Загалом у 2016 році на ці премії з державного бюджету витратили 6,5 мільйонів гривень. З цієї суми кожна третя гривня пішла на відзнаки керівників Генеральної прокуратури – 2,3 мільйони.

Суми премій правоохоронних та силових органів

Правоохоронні та силові органи влади у 2016 році витратили на преміювання своїх керівників більше, ніж міністерства та інші органи влади.

На відміну від своїх колег, Артем Ситник, очільник НАБУ, на це не спрямував жодної копійки.

Натомість, відомство Юрія Луценка виокремилося на фоні інших не лише найбільшим фондом преміювання. В останні два місяці 2016-го премії генпрокурора та його заступників зросли удвічі у порівняні з попереднім періодом.

Фонд премій у Генеральній прокуратурі (по місяцях)

Юрій Луценко не надав відповіді на запитання УП для цього матеріалу. Один з його заступників виплати премій пояснив так:

"Система нарахування премії в органах влади діє дуже бюрократично – усіх преміюють в однаковому процентному розмірі (у відсотках до ставки, – УП). Якщо немає "зальотів"– тебе преміюють безвідносно до результатів. По-друге, премія сприймається як надбавка до окладу, який є дуже скромним майже скрізь, крім НАБУ, САП та НАЗК".

Рекордсменом серед правоохоронців та усіх інших керівників держорганів став керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Протягом року місячна премія Назара Холодницького коливалася від 33 тисяч до 144,5 тисяч гривень. Остання сума – абсолютний рекорд серед відомих УП премій 2016 року.

Найбільші суми премій за 2016 рік серед правоохоронців

У розмові з "Українською правдою" Назар Холодницький пояснив свої високі премії тим, що таким чином прибирали зрівнялівку в оплаті праці прокурорів:

"Через неузгодженість у законодавстві вийшло так, що керівник Антикорупційної прокуратури і рядовий прокурор мають однакові оклади. Що в мене, що у прокурора відділу оклади однакові. А відповідальність – різна.

Щоб врегулювати питання оплати праці працівників прокуратури і градацію між керівним складом і рядовим, для цього кожного місяця визначається відсоток премії".

Збільшення суми премії наприкінці року керівник САП пояснив 60%-вою недокомплектацією штату до листопада-2016 і необхідністю використати весь зарплатний фонд: "Не тільки у мене в останні місяці була висока премія, вона була висока у всіх працівників. Це практика, я знаю, усіх державних органів. Це так звана "13-та зарплата".

Холодницький зазначає, що подібний розподіл грошей замість економії не є порушенням законодавства, і запевняє, що в 2017-му премії будуть вже не такими високими, "оскільки штат вже добраний, і зарплатний фонд розподіляється порівну".

Найбільші одноразові виплати премій серед правоохоронців

Серед п'ятьох заступників міністра внутрішніх справ Дєєва та Ковальчук – єдині, хто отримав премії за роботу наприкінці року.

Чому так – МВС залишило без відповіді на момент підготовки матеріалу.

Про Тетяну Ковальчук відомо, що до роботи в МВС вона була помічником народного депутата Арсена Авакова.

Чим діяльність Дєєвої та Ковальчук відрізнялася від роботи інших заступників Авакова, що міністр вирішив преміювати лише їх, "Українська правда" намагалася розпитати в колишнього радника, а нині члена колегії МВС Антона Геращенка.

"Дєєва та Ковальчук мені не підпорядковуються. Мені складно сказати, я не є керівником МВС. Рішення приймає міністр або його перший заступник. Потрібно запитати про їхні успіхи".

А от Анастасія Дєєва погодилася на спілкування з УП. За її словами, її місячна премія – 19-20 тисяч гривень. І ці гроші вона відпрацьовує, координуючи співпрацю міністерства з міжнародними організаціями:

"Минулий рік був надзвичайно інтенсивним. Ми мали дуже багато домовленостей з міжнародними партнерами з залучення фінансової допомоги на реалізацію проектів по всім напрямкам. І про результативність ми звітуємо щодня. Причому уся команда. Але рішення приймає міністр".

Дєєва зазначила, що під час роботи в корпоративному секторі, вона заробляла в 2 рази більше, при цьому обсяг робіт на нинішній посаді в МВС у неї значно більший:

"Зараз для мене це нормальна заробітна платня, яку я отримую, за яку я офіційно живу. У державній службі ми маємо мотивувати людей для того, щоб вони приходили, щоб вкладали свою компетентність, свій професіоналізм і бажали тут працювати".

Міністерства

Серед міністерств керівники трьох відомств офіційно не отримували у 2016-му ані копійки премій. Це Міністерство аграрної політики, Міністерство інформаційної політики та Міністерство екології.

Найбільша сума на премії у 2016-му пішла в Міністерстві інфраструктури – 313,2 тисячі гривень. А серед міністрів найбільшу суму в якості премій минулого року отримав Євген Ніщук – 59,6 тисяч гривень.

Суми премій міністерств

Ще два заступники міністра культури у листопаді-грудні отримували по 24-35 тисяч гривень премій. За словами самого міністра, він за цим не слідкує, винагородами питанням займається держсекретар.

Найбільші суми премій за 2016 рік серед заступників міністрів

10 заступників міністрів у 2016-му отримали премій на суми, яким можуть позаздрити міністри. Найбільше таких заступників працює у міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Вони отримали у 2,5 рази більші премії, ніж міністр Омелян. Останній зазначає, що підхід до визначення суми – стандартний, без жодної диференціації.

"Усі премії регламентовані чинним законодавством. Є якісь наднормові умови праці, є за стаж роботи, є за доступ до таємниці. Після введення посади держсекретаря цим займаєтьсявін. Раніше ми виходили з пропозицій кожного директора департаменту по його співробітникам: цьому даємо 50% премії, цьому – 10%, цьому – 70%. Коли я бачив, що двом людям виплачується 100% премії, а всім іншим взагалі нічого, то ми такі речі зупиняли".

Згодом Омелян надіслав автору додаткову інформацію, з якої виходить, що в міністра інфраструктури"одна з найнижчих зарплат з міністрів уряду". І за рік він отримав премій на суму своєї місячної зарплати.

Чотири міністерства не надали інформацію щодо преміювання керівників відомств – Міноборони, Мінюст, Мінфін та Мінекономрозвитку.

Відповідно до законодавства, ненадання цієї інформації несе покарання посадової особи у вигляді штрафу. "Українська правда" чекає на результат розгляду скарги щодо порушення права на інформацію Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

З бази даних електронних декларацій відомо, що наприкінці 2016-го два заступники міністра економрозвитку внесли суттєві зміни до своїх електронних декларацій.

Максим Нефьодов 28 грудня вказав 111.859 гривень зарплати за основним місцем роботи.

Юрій Бровченко 17 грудня вказав 111.274 гривень, а 31 грудня – 105.371 гривень.

Ці виплати були не зарплатою, а саме премією. Степан Кубів підтвердив УП, що його заступники були премійовані на суми порядку 100 тисяч гривень. Але причини назвав інші.

"Є положення і принципи. Інтенсивність роботи, яку робили не тільки вони, а й інші, а це і вихідні дні,коли ми працювали, ті виїзди в неробочі дні щодо оцінки підприємств. Ви ж знаєте, яка була ситуація в державних підприємствах. І один, і другий веде ці підприємства. Це зв'язано згідно чіткої норми".

Розміри премій Кубів не вважає завеликими. Пояснює поднаднормовою працею: "Коли люди працюють у суботу і неділю, ми проводимо засідання і о 8-й, і о 9-й вечора, то це заслужено".

Подібне обґрунтування виплати премій своїм заступникам озвучив "Українській правді" і Ігор Насалик:

"Учора, наприклад, заступник міністра Галина Карп, яка прилетіла з Китаю о 8-й годині ранку, о 8:30 вона вже була на роботі, а завершила свою роботу о 21:30. Тобто практично добу не спала. Якщо візьмемо іншого заступника Анатолія Корзуна,який займається вугільною галуззю, товін спить в добу 3-4 години. По вчорашньому дню: ми завершили о пів на першу ночі. Сьогодні о 7:05 прийшли депутати з БПП, я вже був на роботі".

Щоправда, суми премій в цьому разі відрізняються на декілька порядків. Згадані підлеглі Насалика у 2016-му отримували премії лише у грудні.

"Премія є можливістю впливу міністра на своїх заступників. Коли можна отримати премію у кілька разів більшу за оклад, звичайно, це може використовуватися як форма непрямого тиску, – каже у розмові з УП екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник.– У міністра не може бути премії. У нього має бути оклад. Бо хто визначає його успіхи? По яких показниках їх оцінювати?

Це той тип посад, де не може бути інших доплат, окрім окладу. У міністра має бути оклад, у заступника міністра має бути оклад. Вони або тягнуть, або ні".

Суми премій уряду, парламенту та Адміністрації президента

Кабмін, парламент та президентська адміністрація – органи, від яких залежить ухвалення змін до законодавства. А, відповідно, і можливе врегулювання питання виплати премій.

От тільки з розмов з керівниками цих органів стає зрозуміло, що й вони не зовсім розуміють механізм визначення величини виплат.

"Принципу бюджетної політики в парламенті не знає ніхто. І в цьому є велика проблема, тому що ми взагалі не знаємо: скільки йде і на що, – каже заступник Голови Верховної Ради Оксана Сироїд.– Принципи нарахування надбавок "за посаду" і чому вони в такому розмірі, я не знаю. Це ніколи не дебатувалося"

Найбільші суми премій за 2016 рік серед керівників уряду, парламенту та Адміністрації президента

Намагання "Української правди" дізнатися, за що преміюють в Адміністрації президента, призвело до найдивнішої розмови серед усіх, які відбулися під час підготовки до цього матеріалу. Співбесідником став заступник глави АП Дмитро Шимків. Наводимо діалог повністю.

– За що в АП працівники отримують премії?

– Це питання не до мене. Це більше до HR.

– Чому? Ви ж отримуєте премії.

– Я премії не отримував.

– Минулого року у Вас у жовтні 12 тисяч гривень премії.

– Ну, значить, було подання.

– Ви навіть не помітили, що отримали таку премію?

– (пауза) У жовтні? Ну було, мабуть, так. Коли у відрядження, я отримую такий корюшок, у ньому написано…

– Це інші виплати. Це на відрядження. А премія – це виплата за успіхи у роботі. Згадайте, які у Вас тоді успіхи були?

– Це подання робить, як правило, глава адміністрації. Мабуть, щось я таки зробив в країні доброго. Ні? Ви вважаєте, що я не зробив?

– Я не знаю. Я запитую. Може, згадаєте, чим той місяць від інших відрізнявся?

– Ну, взагалі, в організаціях премії не нараховуються кожного місяця. Правда?

– У Вас – кожен місяць.

– У мене особисто?

– Так.

– Без понятія. Це питання до керівництва. Воно приймає рішення про винагороду.

При підготовці нової редакції закону "Про державну службу" автори та законотворці обмежили загальний розмір премій чиновника за рік тридцятьма відсотками фонду його посадового окладу за рік.

Щоправда, це не стосується усіх перелічених у цьому матеріалі посад.

Натомість для всіх, хто працює на державу, і надалі залишається норма, що розмір премії визначає керівник. Чітких критеріїв у нормативних документах не передбачено.

Тож міністри та керівники інших органів можуть і надалі призначати "ударників праці" на власний розсуд.

І якою б не була сума преміювання, антикорупційні органи не зможуть знайти у цьому порушень законодавства.

Олексій Братущак, УП