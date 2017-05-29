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Шаріну у Москві пропонують посадити на 5 років умовно

Понеділок, 29 травня 2017, 17:52

Держзвинувачення РФ просить засудити до п'яти років ув'язнення умовно колишнього директора Бібліотеки української літератури Наталію Шаріну, обвинувачену в екстремізмі і розтраті.

Про це у понеділок повідомило російське агентство ТАСС.

Вказується, що дебати сторін у цій справі проходять у Міщанському суді Москви.

"Прошу визнати Шаріну винною в інкримінованих злочинах і призначити покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі умовно", - сказала прокурор Людмила Баландіна.

Очікується, що 29 травня в дебатах із заключною промовою виступить підсудна, після чого суддя виноситиме вирок.

Як відомо, 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві пройшли обшуки, після чого її директор Шаріна була затримана.

Щодо неї порушено кримінальну справу за статтею 282 КК РФ (розпалювання національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності).

Шаріна була відпралена під домашній арешт, який неодноразово продовжувався судом і триває досі.

За даними СКР, приводом для порушення справи стало поширення серед відвідувачів бібліотеки видання Дмитра Корчинського, яке було визнане судом екстремістським матеріалом і заборонене до використання.

5 квітня 2016 року директору бібліотеки було пред'явлено ще одне звинувачення – в розтраті (частина 4 статті 160 КК РФ). За версією слідства, Шаріна в 2011-2013 роках витрачала призначені для виплати юристам бібліотеки кошти на свій захист у першій кримінальній справі про екстремізм, яку згодом було закрито в 2013 році.

На початку лютого захист Шаріної звернувся до Страсбурзького суду зі скаргою на умови її домашнього арешту.

У травні 2017 року Шаріна заявила, що вилучені в установі матеріали, які стали підставою для порушення стосовно неї справи про екстремізм, були підкинуті.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяв'язниця
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