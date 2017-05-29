Шарину в Москве предлагают посадить на 5 лет условно

Гособвинение РФ просит приговорить к пяти годам заключения условно бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину, обвиняемую в экстремизме и растрате.



Об этом в понедельник сообщило российское агентство ТАСС.



Указывается, что прения сторон по этому делу проходят в Мещанском суде Москвы.



"Прошу признать Шарину виновной в инкриминируемых преступлениях и назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы условно", - сказала прокурор Людмила Баландина.



Ожидается, что 29 мая в дебатах с заключительным словом выступит подсудимая, после чего судья вынесет приговор.

Как известно, 28 октября 2015 в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски, после чего ее директор Шарина была задержана.



В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства).



Шарина была видпралена под домашний арест, который неоднократно продлевался судом и продолжается.



По данным СКР, поводом для возбуждения дела стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.



5 апреля 2016 директору библиотеки было предъявлено еще одно обвинение - в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, Шарина в 2011-2013 годах тратила предназначены для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме, которую впоследствии было закрыто в 2013 году.



В начале февраля защита Шариной обратилась в Страсбургский суд с жалобой на условия ее домашнего ареста.



В мае 2017 года Шарина заявила, что изъятые в учреждении материалы, которые стали основанием для возбуждения в отношении нее дела об экстремизме, были подброшены.