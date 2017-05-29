Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура оскаржить відмову суду братися за справу Василишина

Понеділок, 29 травня 2017, 19:59

Прокуратура оскаржить рішення Печерського суду Києва, що повернув прокуророві обвинувальний акт щодо колишнього заступника міністра охорони здоров'я Романа Василишина, підозрюваного в хабарництві.

Про це повідомила спікер прокуратури Києва Надія Максимець, передають "Українські новини".

З її слів, прокуратура не згодна з рішенням суду й буде подавати апеляційну скаргу.

Як відомо, Печерський районний суд Києва 19 травня повернув прокуратурі обвинувальний акт щодо колишнього заступника міністра охорони здоров'я Василишина через порушення правил підслідності досудового розслідування.

Теми: судпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Експертиза встановила, що суддя Тандир був п’яний, коли збив нацгвардійця – ДБР
Справа аеропорту "Бориспіль". Чим небезпечний судовий плагіат Вищого антикорупційного суду
Останні новини
03:54
США завдали нових ударів у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: