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Прокуратура обжалует отказ суда браться за дело Василишина

Понедельник, 29 мая 2017, 19:59

Прокуратура Киева намерена обжаловать определение Печерского суда Киева, который вернул прокурору обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Романа Василишина, подозреваемого во взяточничестве.

Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, передают "Украинские новости".

По ее словам, прокуратура не согласна с решением нижестоящего суда и будет подавать апелляционную жалобу.

Как известно, Печерский районный суд Киева 19 мая вернул прокуратуре обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Василишина из-за нарушения правил подследственности досудебного расследования.

Темы: судпрокуратура
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