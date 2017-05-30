Число погибших из-за урагана в Москве возросло до 11 человек
Вторник, 30 мая 2017, 01:37
В результате урагана в Москве 29 мая погибли 11 человек, около 140 человек пострадали.
Отмечается, что среди погибших и пострадавших есть дети.
Также 2 человека погибли в Подмосковье.
Кроме того, ураган повалил 3,5 тысячи деревьев.
Из-за сильного ветра в Москве и области пострадали здания и объекты инфраструктуры. Ураган повалил рекламные щиты и остановки общественного транспорта, срывал с крыш кровлю и телевизионные антенны, упал башенный кран. В Подмосковье без электричества остались более семи тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в результате урагана в Москве погибли 6 человек.
Апокалипсис сегодня в Москве pic.twitter.com/jy9z9Xlg3i— Meduza (@meduzaproject) May 29, 2017