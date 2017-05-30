Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд відклав розгляд позбавлення громадянства Артеменка

Вівторок, 30 травня 2017, 12:14

Вищий адміністративний суд відклав початок розгляду законності указу президента про припинення українського громадянства екс-депутата Верховної Ради Андрія Артеменка.

Про це повідомив судовий розпорядник, передають "Українські новини".

За його словами, засідання, призначене на 11:30 вівторка, не відбудеться, тому що захворів один зі членів суддівської колегії.

Дата, на яку перенесено розгляд, ще не визначена.

Як відомо, 29 квітня президент Петро Порошенко підписав указ про припинення українського громадянства народного депутата Артеменка. Підставою став закон "Про громадянство", який не допускає подвійного громадянства в Україні.

16 травня через відсутність громадянства Верховна Рада достроково позбавила Артеменка мандата.

18 травня Вищий адміністративний суд, почавши розгляд позову Артеменка на припинення свого громадянства, відмовився тимчасово призупинити дію указу Порошенка. Розгляд позову Артеменка по суті був призначений на 11:30, 30 травня.

Українська правда

Теми: громадянствосудВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
громадянство
ФСБ планує знайти "громадянство РФ" у військового керівництва України – СБУ
Парламент Молдови підтримав надання громадянства всім дітям, народженим у країні
У батька новопризначеного заступника Малюка знайшли паспорт РФ. СБУ пояснила деталі
Останні новини
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: