Суд відклав розгляд позбавлення громадянства Артеменка

Вищий адміністративний суд відклав початок розгляду законності указу президента про припинення українського громадянства екс-депутата Верховної Ради Андрія Артеменка.

Про це повідомив судовий розпорядник, передають "Українські новини".

За його словами, засідання, призначене на 11:30 вівторка, не відбудеться, тому що захворів один зі членів суддівської колегії.

Дата, на яку перенесено розгляд, ще не визначена.

Як відомо, 29 квітня президент Петро Порошенко підписав указ про припинення українського громадянства народного депутата Артеменка. Підставою став закон "Про громадянство", який не допускає подвійного громадянства в Україні.

16 травня через відсутність громадянства Верховна Рада достроково позбавила Артеменка мандата.

18 травня Вищий адміністративний суд, почавши розгляд позову Артеменка на припинення свого громадянства, відмовився тимчасово призупинити дію указу Порошенка. Розгляд позову Артеменка по суті був призначений на 11:30, 30 травня.

Українська правда