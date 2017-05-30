Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Помічники Сергія Клюєва досі отримують зарплату

Вівторок, 30 травня 2017, 13:09

Помічники екс-депутата Сергія Клюєва, який проходить у справі Януковича і втік з України, досі отримують зарплату.

Про це йдеться у відповіді першого заступника керівника Апарату Верховної Ради Петра Боднара на запит Гліба Канєвського, керівника відділу протидії корупції Центру "Ейдос".

З 1 лютого 2016 року по 24 травня 2017 року Сергій Мальцев отримав 99,7 тис. гривень, Інна Маєвська 172,9 тис. гривень. Гроші вони отримали як помічники-консультанти Клюєва.

"Повідомляю, що за період роботи на посаді помічника-консультанта народного депутата України восьмого скликання Клюєва С.П. з 01.02.2016 по 24.05.2017 Мальцеву С.Т. була нарахована та виплачена заробітна плата у розмірі 99699 грн 22 копійки, Маєвській І.О. нарахована та виплачена заробітна плата у розмірі 172913 грн 42 копійки", - йдеться у відповіді.

 

Окрім того, у ній зазначено, що Мальцеву та Маєвській не виплачували коштів на відпустки та матеріальну допомогу.

Як повідомлялося, у січні 2016 Верховна Рада дала дозвіл на арешт Сергія Клюєва. Він проходить у кількох справах, у тому числі щодо махінацій із оформленням резиденції Януковича в Межигір'ї. У 2015 році він втік з України.

У травні 2017 року Інтерпол зняв з розшуку колишнього президента Віктора Януковича та його оточення, в тому числі і Сергія Клюєва.

Олег Твердь, для УП

Теми: Клюєв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Клюєв
ВАКС заочно арештував колишнього першого віцепрем'єра Клюєва
Суд скасував арешт на майно, вилучене в будинку батьків Клюєва
Підозрілі транзакції: у файлах FinCEN фігурують Клюєви, Фірташ і Коломойський
Останні новини
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: