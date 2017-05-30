Пєсков: Макрон і Путін не обговорювали українських політв'язнів в РФ

На переговорах 29 травня президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон не торкнулися проблеми засуджених в РФ громадян України.

Про це 30 травня повідомив журналістам прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ні, конкретні питання не піднімалися. Йшлося загалом про український врегулювання, про необхідність спробувати інтенсифікувати цей процес, оцінити причину нинішньої пробуксовки, разом подивитися, чи можна хоч щось зробити, щоб зрушити ситуацію з мертвої точки", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання українського журналіста, чи піднімалося на переговорах Макрона і Путіна питання про українських громадян, зокрема про Романа Сущенко.

Як відомо, у понеділок, 29 травня, Пєсков заявляв, що Путін буде готовий дати вичерпні пояснення щодо українських політв'язнів, якщо таке питання поставить французький президент.

За підсумками своєї зустрічі з Путіним Макрон заявив, що їх розділяють "загальні суперечності".