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США випробували систему перехоплення міжконтинентальної ракети

Середа, 31 травня 2017, 02:13

Вдосконалена система ПРО США успішно збила міжконтинентальну балістичну ракету, продемонструвавши можливості США протистояти ракетним запускам в Північній Кореї.

Про це повідомляє CNN.

Агентство протиракетної оборони США запустило ракету перехоплювач з бази ВПС в Вандерберзі для перехоплення макету міжконтинентальної балістичної ракети над Тихим океаном.

Перехоплювач "знищив мішень в прямому зіткненні", йдеться в заяві агентства.

"Ця система має життєво важливе значення для оборони нашої батьківщини і цей тест демонструє, що у нас є надійний захист від дуже реальної загрози", - заявив директор агентства віце-адмірал Джим Сирінг.

Це випробування відбулося через два дні після того, як Північна Корея провела пуск балістичної ракети малої дальності, яка пролетіла близько 450 км і впала у виключній морській економічній зоні Японії.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАПівнічна КореяПРО
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