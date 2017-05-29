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Трампу доповіли про запуск ракети в Північній Кореї

Понеділок, 29 травня 2017, 04:59

Президента США Дональда Трампа поінформували про те, що Північна Корея провела запуск балістичної ракети.

Про це повідомляє Reuters.

"У Білому домі повідомили, що президент Дональд Трамп був проінформований про запуск. Тихоокеанське командування США заявило, що воно відстежувало те, що, швидше за все, було балістичною ракетою ближньої дії протягом шести хвилин, і прийшло до висновку, що вона не становила загрози для Північної Америки", - йдеться в повідомленні.

Раніше південнокорейські військові повідомили, що в понеділок зі східного регіону Північної Кореї Вонсан був проведений пуск неідентифікованої ракети, ймовірно, балістичної ракети типу Scud. Вона пролетіла близько 450 км. За даними японського уряду ракета впала у виключній морській економічній зоні Японії.

Як повідомлялося, 21 травня Північна Корея провела запуск балістичної ракети з західного узбережжя з району Пукчхан. Місцева преса наступного дня заявила, що нові випробування балістичної ракети середньої дальності були успішними.

У зв'язку з цим США відправили ще один авіаносець до берегів Корейського півострова.

Згодом США спрямували третю за рахунком ударну групу на чолі з авіаносцем "Німіц" (USS Nimitz) в західну частину Тихого океану з метою стримування ракетної та ядерної програм Північної Кореї..

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея - це світова проблема, яка буде вирішена.

При цьому глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що війна з Північною Кореєю - якщо до цього колись дійде напруженість - була б "катастрофою".

Теми: Північна КореяСШАядерна зброя
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