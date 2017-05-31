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США испытали систему перехвата межконтинентальной ракеты

Среда, 31 мая 2017, 02:13

Усовершенствованная система ПРО США успешно сбила межконтинентальную баллистическую ракету, продемонстрировав возможности США противостоять ракетным запускам в Северной Корее.

Об этом сообщает CNN.

Агентство противоракетной обороны США запустило ракету перехватчик с базы ВВС в Вандерберге для перехвата макета межконтинентальной баллистической ракеты над Тихим океаном.

Перехватчик "уничтожил мишень в прямом столкновении", говорится в заявлении агентства.

"Эта система имеет жизненно важное значение для обороны нашей родины и этот тест демонстрирует, что у нас есть надежная защита от очень реальной угрозы", - заявил директор агентства вице-адмирал Джим Сиринг.

Это испытание состоялось через два дня после того, как Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты малой дальности, которая пролетела около 450 км и упала в исключительной морской экономической зоне Японии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАСеверная КореяПРО
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