СММ зафіксувала важке озброєння з порушенням ліній відведення

Спеціальна моніторингова місія зафіксувала важке озброєння, яке перебувало на місцях з порушеннями ліній відведення Мінських угод.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, опублікованому 30 травня ввечері.

"Безпілотний літальний міні-апарат (БПЛА) СММ зафіксував 4 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм), які стояли неподалік підконтрольного "ЛНР" с-ща Металіст (7 км на північний захід від Луганська), що становить порушення ліній відведення", - йдеться у звіті.

Як відомо, згідно з Мінськими угодами і додатковими угодами, підписаними в рамках ТКГ пізніше, важка артилерія, танки і артилерійські гармати калібром до 100 міліметрів і міномети калібром до 120 міліметрів мали бути відведені ще в жовтні 2015 року.

