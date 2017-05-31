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СММ зафіксувала важке озброєння з порушенням ліній відведення

Середа, 31 травня 2017, 10:50

Спеціальна моніторингова місія зафіксувала важке озброєння, яке перебувало на місцях з порушеннями ліній відведення Мінських угод.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, опублікованому 30 травня ввечері.

"Безпілотний літальний міні-апарат (БПЛА) СММ зафіксував 4 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм), які стояли неподалік підконтрольного "ЛНР" с-ща Металіст (7 км на північний захід від Луганська), що становить порушення ліній відведення", - йдеться у звіті.

Як відомо, згідно з Мінськими угодами і додатковими угодами, підписаними в рамках ТКГ пізніше, важка артилерія, танки і артилерійські гармати калібром до 100 міліметрів і міномети калібром до 120 міліметрів мали бути відведені ще в жовтні 2015 року.

Теми: ОБСЄДонбасМінські угоди
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