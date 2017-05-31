СММ зафиксировала тяжелое вооружение с нарушением линий отвода

Специальная мониторинговая миссия зафиксировала тяжелое вооружение, которое находилось на местах с нарушениями линий отвода Минских соглашений.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликовано 30 мая вечером.

"Беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ зафиксировал 4 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), стоявшие возле подконтрольного "ЛНР" пос. Металлист (7 км к северо-западу от Луганска), что является нарушением линий отвода", - говорится в отчете.

Как известно, согласно минского соглашениями и дополнительными соглашениями, подписанными в рамках ТКГ позже, тяжелая артиллерия, танки и артиллерийские орудия калибром до 100 миллиметров и минометы калибром до 120 миллиметров должны быть отведены еще в октябре 2015 года.



Украинская правда