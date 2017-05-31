Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандальный экс-губернатор Луганщины не внес залог и ждет ареста

Среда, 31 мая 2017, 11:45

Подозреваемый в налоговых махинациях экс-глава Луганской ОГА и областной ГНА Александр Антипов не внес залог в 15 млн грн, поэтому прокуратура просит суд арестовать его.

Об этом в ночь на среду сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Завтра (31 мая - ред.) в 9.00 мы сдаем в Печерский суд города Киева ходатайство об изменении на более строгую (арест) меру пресечения для бывшего председателя ГНА в Луганской области подозреваемого Антипова, который не внес в течение 5 дней определенный ему судом залог в размере 15 млн грн", - написал он.

По словам Матиоса, вечером 30 мая следователь военной прокуратуры объявил Антипову уже второе подозрение, помимо превышения власти, - по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса (легализация доходов, полученных преступным путем).

Прокурор рассказал также, что во время обыска дома у задержанного экс-чиновника изъяли 4 миллиона долларов.

Как сообщалось, суд избрал Антипову меру пресечения в виде залога в сумме 15 млн гривен и обязал носить электронный браслет слежения.

24 мая в 15 областях Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству ущерб на сумму 95,921 млрд гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев. Среди них был и Антипов, у которого при задержании изъяли 3,8 миллиона долларов наличными.

Украинская правда

Темы: Луганская областьналогисударесткриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Луганская область
Большие потери и плохое обеспечение: оккупанты на Луганщине не хотят воевать – штаб
Оккупанты вывезли около 300 детей с ВОТ Луганщины в российскую Калмыкию – сопротивление
Коллаборанты на Луганщине готовятся к бегству в РФ – ЦНС
Последние новости
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
Все новости...
Реклама: