Гройсман: Хто не впорався з євроінтеграцією – той слабак

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман висловив упевненість, що Україна виконає всі зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію з Європейським союзом.

Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів 31 травня.

"Угода буде виконана, і тут не має бути ніякого сумніву. Питання тільки в тому, наскільки ефективно і швидко", – сказав Гройсман.

Водночас прем'єр наголосив на персональній відповідальності міністрів за втілення реформ, передбачених угодою.

"Питання персональної відповідальності міністра має надзвичайно важливе значення... Хто не впорався, той просто не має необхідних компетенцій виконувати це завдання. Хто не впорався з європейською інтеграцією і з планом своїх компетенцій, – той слабак! Треба собі це написати на своєму робочому кабінеті", – заявив Гройсман.

Водночас Гройсман висловив упевненість, що кожен присутній на засіданні Кабміну, здатен на серйозні досягнення.

Як повідомлялося, 30 травня 2017 року Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Валентина Романенко, УП