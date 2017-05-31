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Гройсман: Кто не справился с евроинтеграцией – тот слабак

Среда, 31 мая 2017, 12:20

Премьер-министр Владимир Гройсман выразил уверенность, что Украина выполнит все обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров 31 мая.

"Соглашение будет выполнено, и здесь не должно быть никакого сомнения. Вопрос только в том, насколько эффективно и быстро", – сказал Гройсман.

В то же время премьер подчеркнул важность персональной ответственности министров за воплощение реформ, предусмотренных соглашением.

"Вопрос ответственности министра имеет чрезвычайно важное значение... Кто не справился, тот просто не имеет необходимых компетенций выполнять эту задачу. Кто не справился с европейской интеграцией и планом своих компетенций, – тот слабак! Надо себе это написать на своем рабочем кабинете", – заявил Гройсман.

В то же время премьер выразил уверенность, что каждый присутствующий на заседании Кабмина, способен на серьезные достижения.

Как известно, 30 мая 2017 года Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровевроинтеграция
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