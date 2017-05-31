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Слідство у справі Сущенка знову "в анабіозі" – Фейгін

Середа, 31 травня 2017, 14:26

Захисник незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін каже, що слідчі дії у справі його підопічного знову припинилися.

Про це адвокат розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"Щодо слідчих дій, то тут знову настав стан анабіозу", – сказав Фейгін.

У цих умовах, на його думку, найближчою важливою новиною буде черговий саміт у "нормандському форматі".

"З появою нового президента Франції "нормандський процес" отримав нову динаміку. Молодий лідер однієї з провідних країн Європи - сильний, принциповий, із блиском в очах. Упевнений, що питання про українських політв'язнів у Росії, у тому числі й про Романа Сущенка, буде на майбутньому саміті одним із найважливіших", – вважає адвокат.

Як повідомлялося, 29 травня на спільній прес-конференції глав Росії і Франції кореспондент France Press задав запитання щодо прав людини та долі кореспондента Романа Сущенка, яке Путін проігнорував.

У стенограму на сайті Кремля згадку про українського журналіста не включили.

Як відомо, Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.

Теми: СущенкоРосіяправа людини
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