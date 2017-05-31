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Следствие по делу Сущенко снова "в анабиозе" – Фейгин

Среда, 31 мая 2017, 14:26

Защитник незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин говорит, что следственные действия по делу его подопечного снова прекратились.

Об этом адвокат рассказал в интервью "Укринформу".

"О следственных действиях – снова наступило состояние анабиоза", – сказал Фейгин.

В этих условиях, по его мнению, ближайшей важной новостью будет очередной саммит в "нормандском формате".

"С появлением нового президента Франции "нормандский процесс" получил новую динамику. Молодой лидер одной из ведущих стран Европы – сильный, принципиальный, с блеском в глазах. Уверен, что вопрос об украинских политзаключенных в России, в том числе и о Романе Сущенко будет на предстоящем саммите одним из важнейших", – считает адвокат.

Как сообщалось, на совместной 29 мая пресс-конференции глав России и Франции корреспондент France Press задал вопрос о правах человека и судьбы корреспондента Романа Сущенко, Путин его проигнорировал.

В стенограмму на сайте Кремля упоминание об украинском журналисте не включили.

Как известно, Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

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7 октября ему выдвинули обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это.

24 января 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой требовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыма.

Темы: СущенкоРосcияправа человека
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