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Крадіжка Ярославни: В'ятрович пояснив історичну клептоманію Путіна

Середа, 31 травня 2017, 15:37

Голова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович пояснив, чому президент РФ Володимир Путін намагався зробити частиною історії Росії дочку київського князя Ярослава Мудрого Анну.

Про це історик написав у Facebook.

"Путін продовжує звичну для російських імперців традицію привласнення чужого минулого", - заявив В'ятрович.

"Історія - це не лише нудна для когось наука, з хронологіями та спробами встановити зв'язок між подіями в минулому. Це ще й важливий сукупний досвід спільноти, який допомагає уникати помилок в майбутньому. Це суспільний та політичний капітал цієї спільноти. Капітал, який заробляють, розвивають, інвестують, або ... крадуть. Саме останнім займається Путін", - підкреслив директор інституту.

Як повідомлялося, 29 травня Путін у Парижі заявив, що французько-російські відносини почалися з одруження Анни Ярославни, дочки Ярослава Мудрого, із Генріхом I у 1051 році.

Президент Петро Порошенко на це зазначив, що Путін на очах всієї Європи намагався викрасти до російської історії киянку Анну Ярославну.

Пізніше американський телеканал CNN звернув увагу на те, як Україна добряче потролила Росію з цього приводу у Twitter. Так, офіційний twitter-акаунт України розмістив у соцмережі допис із фотографією березового гаю, натякаючи, що у часи одруження Анни Ярославни із французьким королем на території Москві був лише ліс.

Також Україна опублікувала мем із мультсеріалу "Сімпсони", де персонаж перевертає табличку з написом "Росія", а на зворотному боці з’являється напис "Радянський союз". "Ви дійсно не змінюєтеся, чи не так?", - поставив риторичне запитання український акаунт.

Українська правда

Теми: ПутіністоріяФранція
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